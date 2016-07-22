Стрілянина в Мюнхені: в місті призупинено роботу метрополітену

Про це повідомляє РБК з посиланням на німецьке видання Abendzeitung Muenchen.

Поліція припускає, що стрілянину відкрила одна особа.

Як повідомляє Sky News з посиланням на джерело в місцевій поліції, в результаті стрілянини загинула одна людина, десять дістали поранення.

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Поліція оточила район, де знаходиться торговий центр. Рух громадського транспорту призупинено.

Як повідомляв УНІАН, мюнхенське видання Abendzeitung Muenchen повідомляє, що загинули 15 людей, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.