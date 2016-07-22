У мережі з'явилося відео стрілянини біля мюнхенського McDonald's
21:32, 22 липня 2016Світ
8253 0
Користувачі соцмережі Twitter виклали відео стрілянини в Мюнхені біля ресторану швидкого харчування McDonald's.
REUTERS
На запису видно, як чоловік дістає пістолет і починає стріляти по перехожим. Це відео також було показано в ефірі телеканалів BBC і N24, повідомляє РБК.
Читайте такожСтрілянина в Мюнхені: в місті призупинено роботу метрополітену
Video of shooter shooting at people. #munich#münchenpic.twitter.com/Pl6jhrVXMH— uprising (@johndeconner) July 22, 2016
Як повідомляв УНІАН, також сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули.
На даний момент в Мюнхені повністю призупинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter