У мережі з'явилося відео стрілянини біля мюнхенського McDonald's

На запису видно, як чоловік дістає пістолет і починає стріляти по перехожим. Це відео також було показано в ефірі телеканалів BBC і N24, повідомляє РБК.

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Як повідомляв УНІАН, також сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули.

На даний момент в Мюнхені повністю призупинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.