Стрілянина в Мюнхені: поліція підтвердила загибель трьох осіб (фоторепортаж)

Як заявила представник поліції Мюнхена, нападник був не один. Нікого з нападників затримати поки не вдалося, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Місце події оточене поліцією, відвідувачі евакуйовані, йде спецоперація. Жителів району просять не виходити на вулицю.

Також з'являються повідомлення про стрілянину біля центральної площі Мюнхена - Карлсплатц, проте поліція поки не підтверджує цю інформацію.

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За попередньою інформацією, в будівлі торгового центру знаходиться озброєна людина. За іншими даними, він міг сховатися в метро.

Імовірно, інцидент стався в аптеці торгового центру, де озброєний чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах.

На перших відеокадрах видно люди, що біжать геть від місця події, і тіло, що лежало на підлозі.

Влада Мюнхена повідомили про припинення руху на багатьох маршрутах міського транспорту. У місті припинена робота метро.

Пізніше поліція повідомила про збільшення кількості загиблих. Раніше ЗМІ повідомили про 15 жертв атаки.