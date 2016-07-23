Президент Франції назвав стрілянину в Мюнхені "терористичною атакою"

Стрілянина в Мюнхені, що сталася раніше в п'ятницю, є «терористичною атакою». Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Reuters.

Читайте такожСтрілянина в Мюнхені: подробиці трагедії, версії поліції, реакція влади (фото)

«Терористична атака, яка відбулася в Мюнхені і забрала життя багатьох людей, є жахливим актом, який спрямований на розпалювання страху в Німеччині після того, що сталося в багатьох європейських країнах», — сказав французький лідер.

Олланд зазначив, що Франція надасть всю необхідну допомогу для розслідування деталей події. Президент додав, що відповідні переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель він планує провести 23 липня.

«Німеччина буде чинити опір, вона може розраховувати на нашу дружбу і співробітництво», — заявив Олланд, передає РБК.

Увечері 22 липня в Мюнхені невідомий відкрив вогонь з пістолета біля ресторану швидкого харчування, після чого зайшов в торговий центр і там продовжив стрілянину. В результаті події загинули 10 осіб, в тому числі і сам стрілець. Ще 16 людей отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.