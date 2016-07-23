Кількість жертв вибуху смертника в Кабулі зросла до 80 осіб

Згідно з повідомленням афганської влади, смертників було троє, але в жодного не спрацював вибуховий пристрій, ще одного вбили служби безпеки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". Це перший великий теракт, влаштований ІГ в Кабулі, хоча про присутність угруповання на сході Афганістану було відомо і раніше.

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Як повідомлялося раніше, вибух пролунав у натовпі присутніх на протестній акції шиїтів-хазарейців.

Мітингувальники вимагали, щоб нова лінія електропередач проходила через провінції Баміан, яка вважається однією з найбільш економічно відсталих в Афганістані.

Передбачається, що ЛЕП буде проходити через територію Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, а також Афганістану і Пакистану. Спочатку планувалося, що ЛЕП пройде через афганської провінції Баміан, але пізніше ці плани були скориговані.

Хазарейці скаржаться на дискримінацію в Афганістані, особливо гострою ситуація була під час правління талібів в кінці 1990-х: тоді багато з них втекли в Пакистан, Іран і Таджикистан.

Рух "Талібан" засудив напад. Представник талібів розіслав лист у ЗМІ з заявою, що вони не мають відношення до вибуху.

Президент Афганістану оголосив неділю днем національного трауру.