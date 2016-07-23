В результаті вибуху в натовпі протестуючих в Кабулі 61 людина загинула, 207 поранені

Як повідомляє Reuters, в результаті загинула щонайменше 61 людина, ще 207 поранені.

Зазначається, що значна частина центру міста в суботу була блокована у зв'язку з акцією протесту, а заходи безпеки були підвищені, включаючи патрулювання території з вертольотів.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

Раніше прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Афганістану заявив, що в результаті вибуху загинуло 29 осіб, ще 142 були поранені і госпіталізовані в найближчі лікарні.

Демонстранти-хазарейці вимагають змінити трасу 500-кіловольтної ЛЕП з Туркменістану в Кабул так, щоб вона проходила через територію провінцій Баміан і Вардак, де ті компактно проживають.

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Уряд Афганістану місяць тому прийняв рішення про проходження ЛЕП за маршрутом через перевал Саланг та провінцію Парван. На думку влади, інший маршрут ЛЕП буде занадто дорогим і відкладе реалізацію такого необхідного проекту на роки. При цьому, на думку уряду, затверджена траса і так гарантує достатнє електропостачання для Баміана і Вардака, і зовсім не йде на шкоду хазарейцям. ЛЕП через перевал Саланг планується побудувати до 2018 року.

Хазарейці - іраномовний народ монгольського і іранського походження, що населяє центральний Афганістан і становить близько 9% населення країни. Вони є шиїтами при тому, що абсолютна більшість мешканців Афганістану - суніти, і зазнають систематичної дискримінації і фізичного насильства, що особливо було вираженое під час перебування при владі ісламістського руху "Талібан" (1996-2001).

Нагадаємо, 30 червня в Кабулі близько 40 випускників поліцейської академії загинули в результаті нападу смертника на автоколону. Відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан".