У Косово оголошено траур за загиблими в Мюнхені

Про це рішення повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Косово Хашим Тачі.

"Вирішив оголосити неділю днем жалоби, щоб вшанувати пам'ять жертв терористичної атаки в Мюнхені косівського походження. Цей акт насильства торкнув наші серця і уми Європи. Сім'ям жертв висловлюю глибокі співчуття. Я і народ Косово схиляємося перед ними. Вони - герої боротьби за свободи і спільни цінності в Європі", - написав він.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці про жертв мюнхенського стрілка

Раніше в суботу він також заявив, що Косово готове запропонувати будь-яку допомогу Німеччини, "щоб протистояти цьому жахіттю".

"Як сьогодні ми єдині в цьому болі, так єдині і у засудженні й боротьбі з будь-якою формою тероризму", - додав Тачі.

Нагадаємо, увечері 22 липня 18-річний студент іранського походження відкрив вогонь по відвідувачах "МакДональдса" та торгового центру "Олімпія" у Мюнхені і незабаром застрелився сам. Мотиви злочинця залишаються нез'ясованими, однак атака сталася в день 5-річчя терактів, скоєних у Норвегії місцевим ультраправим націоналістом Андерсом Брейвіком, в ході яких загинули 77 осіб.

У результаті мюнхенської атаки загинули 9 осіб, в тому числі 2 підлітка і жінка - громадяни Туреччини, підліток-виходець з мусульманської громади Греції, а також троє косовських албанців - 14-річні подруги Армеля Сегаші та Сабіна Суляй, а також 20-річний Діямант Забрджа.