Мюнхенський стрілець готувався до злочину протягом року - Reuters

Про це йдеться в заяві баварської поліції, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Такі дані були отримані в ході обшуку у квартирі стрільця. Крім того, слідчі з'ясували, що для скоєння злочину він незаконно придбав пістолет через інтернет.

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Нагадаємо, увечері 22 липня 18-річний студент іранського походження відкрив вогонь по відвідувачах "МакДональдса" та торгового центру "Олімпія" у Мюнхені і незабаром застрелився сам. Мотиви злочинця залишаються нез'ясованими, однак атака сталася в день 5-річчя терактів, скоєних у Норвегії місцевим ультраправим націоналістом Андерсом Брейвіком, в ході яких загинули 77 осіб.

У результаті мюнхенської атаки загинули 9 людей, у тому числі 2 підлітка і жінка - громадяни Туреччини, підліток-виходець з мусульманської громади Греції, а також троє косовських албанців - 14-річні подруги Армеля Сегаші і Сабіна Суляй, а також 20-річний Діямант Забрджа.