У Німеччині озброєний мачете сирійський біженець напав на перехожих, вбито жінку

Під час нападу він убив жінку. Ще двоє осіб поранено, повідомляє РБК з посиланням на газету Bild.

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Згідно з повідомленням, напади сталися близько кіоска з кебабами. Жінка працювала в кіоску, уточнює Bild. Люди в паніці розбігалися від нападника. «Він повністю втратив розум. З мачете він побіг навіть на патрульну поліцейську машину», — розповів один з очевидців газеті.

Поліцейські змогли затримати чоловіка, уточнює видання.

У поліції Ройтлінгена підтвердили інформацію про напад, уточнює Spiegel. Нападник був сирійським біженцем, уточнює Reuters з посиланням на поліцію. Він діяв наодинці.

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Нагадаємо, увечері 22 липня 18-річний студент іранського походження відкрив вогонь по відвідувачах "МакДональдса" та торгового центру "Олімпія" у Мюнхені і незабаром застрелився сам. Мотиви злочинця залишаються нез'ясованими, однак атака сталася в день 5-річчя терактів, скоєних у Норвегії місцевим ультраправим націоналістом Андерсом Брейвіком, в ході яких загинули 77 осіб.

У результаті мюнхенської атаки загинули 9 людей, у тому числі 2 підлітка і жінка - громадяни Туреччини, підліток-виходець з мусульманської громади Греції, а також троє косовських албанців - 14-річні подруги Армеля Сегаші і Сабіна Суляй, а також 20-річний Діямант Забрджа.



