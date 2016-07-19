У мережі з'явилося відео з 17-річним афганцем, який влаштував бійню в поїзді на півдні Німеччини

Про це повідомляє Slon з посиланням на Site Intelligence Group, яка займається моніторингом повідомлень джихадистів.

У двохвилинному відео терорист, якого звуть Мохаммед Ріяд, називає себе «солдатом халіфату» і обіцяє нові атаки ІДІЛ «в кожному селищі, місті і аеропорту». Він також закликав усіх, хто хоче вступити до лав ІДІЛ, але не має можливості поїхати в Сирію, вбивати «веровідступників» в країнах проживання.

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Також в мережі оприлюднили відео, на якому видно наслідки атаки терориста.

Ролик з'явився в соціальній мережі Youtube.

Людина, яка знімає потяг зсередини, показує стан вагона і постраждалих людей.

Увага! Відео нижче містить сцени насильства, не рекомендовано до перегляду особам до 18 років

Нагадаємо, 17-річний біженець з Афганістану напав на пасажирів поїзда, що прямував з Хайдінгсфельда у Вюрцбург, увечері 18 липня. Злочинець був озброєний сокирою і ножем, внаслідок його дій постраждали 20 осіб, 5 з яких знадобилася госпіталізація.

Нападник був застрелений поліцейськими при спробі втекти з місця події.