У мережі з'явилося відео з 17-річним афганцем, який влаштував бійню в поїзді на півдні Німеччини
«Ісламська держава» опублікувала відео, записане своїм прихильником, який напав на пасажирів поїзда в Німеччині.
Про це повідомляє Slon з посиланням на Site Intelligence Group, яка займається моніторингом повідомлень джихадистів.
У двохвилинному відео терорист, якого звуть Мохаммед Ріяд, називає себе «солдатом халіфату» і обіцяє нові атаки ІДІЛ «в кожному селищі, місті і аеропорту». Він також закликав усіх, хто хоче вступити до лав ІДІЛ, але не має можливості поїхати в Сирію, вбивати «веровідступників» в країнах проживання.
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Також в мережі оприлюднили відео, на якому видно наслідки атаки терориста.
Ролик з'явився в соціальній мережі Youtube.
Людина, яка знімає потяг зсередини, показує стан вагона і постраждалих людей.
Увага! Відео нижче містить сцени насильства, не рекомендовано до перегляду особам до 18 років
Нагадаємо, 17-річний біженець з Афганістану напав на пасажирів поїзда, що прямував з Хайдінгсфельда у Вюрцбург, увечері 18 липня. Злочинець був озброєний сокирою і ножем, внаслідок його дій постраждали 20 осіб, 5 з яких знадобилася госпіталізація.
Нападник був застрелений поліцейськими при спробі втекти з місця події.