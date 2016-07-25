Напад у Баварії скоєно з ісламістських мотивів – міністр

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, передає "ЄвроПравда" з посиланням на німецькі видання. Відповідаючи на питання про можливу причетність злочинця до терористичної організації "Ісламська держава", міністр сказав, що зараз поліція цього не виключає і вказав, що дії терориста свідчать про його прагнення поранити якомога більше людей.

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"Це не виключено в будь-якому випадку (причетність до ІДІЛ). Сказати щось конкретно можна буде пізніше. Очевидний намір убити якомога більше людей вказує на присутність ісламістських мотивів", – заявив Томас де Мезьєр.

Таке припущення висловив і глава МВС Баварії Йоахім Херманн. "Моя особиста думка – це і справді був напад ісламіста-смертника", – зазначив сказав він.

Крім цього слідство встановило, що сирієць, який вчинив вибух у Ансбасі, деякий час перебував на лікуванні у психіатричній лікарні, передає Deutsche Welle. "Загиблий сирієць вже двічі намагався покінчити життя самогубством. Деякий час він знаходився на лікуванні в психіатричній клініці", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в баварському місті Ансбах неподалік від території фестивалю Ansbach Open стався вибух, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина. За даними поліції, ще 12 людей отримали поранення.

В даний час відомо, що напад скоїв 27-річний сирієць, який приїхав до Німеччини два роки тому. Він подав прохання про надання притулку, однак рік тому йому було відмовлено в цьому, після чого він залишився жити в Ансбасі.

Слідство вже встановило, що нападник раніше вже потрапляв у поле зору поліції.