Вибух в Ансбаху: у МВС Німеччини розповіли нові подробиці про чоловіка, який влаштував теракт

Про це заявив представник МВС Німеччини, передає Reuters.

"Сирійці не можуть наразі бути депортовані до Сирії, але це не означає, що сирійці в цілому не можуть бути депортовані", - зазначив представник МВС Німеччини на брифінгу.

Його повинні були депортувати в Болгарію, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, в баварському місті Ansbach неподалік від території фестивалю Ansbach Open стався вибух, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

За даними поліції, ще 12 людей отримали поранення.

Наразі відомо, що напад скоїв 27-річний сирієць, який приїхав до Німеччини два роки тому. Він подав прохання про надання притулку, однак рік тому йому було відмовлено в цьому, після чого він залишився жити в Ансбаху.

Слідство вже встановило, що нападник раніше вже потрапляв до поля зору поліції.