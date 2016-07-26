В університетській клініці в Берліні сталася стрілянина, злочинець застрелився - ЗМІ

Як повідомляє видання Bild, ймовірно, був розстріляний лікар.

При цьому повідомляється, що сам стрілок скоїв самогубство.

На даний момент на місці події працює поліція.

Читайте такожВибух в Ансбаху: у МВС Німеччини розповіли нові подробиці про чоловіка, який влаштував теракт

Як повідомляв УНІАН, це не перший збройний напад в Німеччині за останній тиждень. Більшість з них були вчинені вихідцями з мусульманських країн.

Так, в минулу п'ятницю в Мюнхені в результаті стрілянини в одному з торгових центрів загинули 9 осіб і нападник, 21 людина отримала поранення.