В університетській клініці в Берліні сталася стрілянина, злочинець застрелився - ЗМІ
14:46, 26 липня 2016Світ
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В університетській клініці в одному з районів Берліна - Штегліці - вдень 26 липня сталася стрілянина.
REUTERS
Як повідомляє видання Bild, ймовірно, був розстріляний лікар.
При цьому повідомляється, що сам стрілок скоїв самогубство.
На даний момент на місці події працює поліція.
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Як повідомляв УНІАН, це не перший збройний напад в Німеччині за останній тиждень. Більшість з них були вчинені вихідцями з мусульманських країн.
Так, в минулу п'ятницю в Мюнхені в результаті стрілянини в одному з торгових центрів загинули 9 осіб і нападник, 21 людина отримала поранення.
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