Стрілянина в Мюнхені: подробиці трагедії, версії поліції, реакція влади (фото)

Увечері в п'ятницю, 22 липня, в Олімпійському торговому центрі в Мюнхені була відкрита стрілянина. За даними поліції, це почалося біля ресторану швидкого харчування, пізніше продовжилося в торговому центрі. Інформація про стрілянину в центрі міста, в районі Штакус не підтвердилася.

Поліція підтвердила, що загинули 9 осіб, злочинець скоїв самогубство. 21 осіба поранена, з них троє важко, пише «Німецька хвиля».

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За даними поліції, злочин скоїла одна людина. Передбачуваний злочинець - 18-річний німець іранського походження, більше двох років мешкав у Мюнхені. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції. Незабаром після початку стрілянини о 17.50 він був легко поранений прибулими на місце злочину поліцейськими в цивільній формі. Пізніше йому вдалося втекти. Приблизно о 20.30 за місцевим часом злочинець був знайдений мертвим на одній із вулиць, прилеглих до торговельного центру. За даними поліції, він вчинив самогубство.

Як повідомив начальник поліцейського управління Мюнхена Хубертус Андре на прес-конференції вночі в суботу, 23 липня, первинні повідомлення про трьох учасників стрілянини не підтвердилися. Також не підтвердилася інформація, що злочинець використовував довгоствольну зброу. Поруч з ним був знайдений пістолет.

Про мотиви і контакти злочинця у поліції поки немає ніяких даних, заявив Хубертус Андре.

Голова відомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявив, що не виключає терористичного характеру злочину в Мюнхені. Слідчі працюють в тому числі і у цьому напрямі, зазначив він. Віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель закликав "не спекулювати" слідами нападу в Мюнхені. Голова МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що мотиви злочину у Мюнхені поки залишаються нез'ясованими. "Докази досі суперечливі", - йдеться в заяві міністра.

На суботу, 24 липня, в Берліні заплановано засідання уряду Німеччини з участю канцлера Ангели Меркель і всіх профільних міністрів. В "кабінет безпеки" входять міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і голова відомства федерального канцлера.

Через злочин у Мюнхені голова МВС ФРН Томас де Мезьєр перервав візит до США, куди він вирушив у відпустку. Негайно після приземлення в Нью-Йорку де Мезьєр розпорядився вилетіти назад до Німеччини.

У зв'язку зі стріляниною в торговому центрі в Мюнхені було оголошено особливий стан. За допомогою спеціальної системи оповіщення Katwarn городяни отримали на смартфони повідомлення з проханням не залишати свої будинки. Баварія звернулася за допомогою до Федеральної поліції та інших федеральних земель.

У місті було повністю зупинено рух міського і приміського громадського транспорту, закрито і оточено головний залізничний вокзал. Поліція закликала автомобілістів покинути автобани поблизу Мюнхена. О першій годині ночі за місцевим часом (2.00 за київським) в суботу громадський транспорт у місті відновив роботу.

За словами Хубертуса Андре, мюнхенська поліція, з точки зору безпеки, не бачить необхідності для скасування масових заходів, запланованих у місті на вихідні дні.