Напад на церкву у Франції: "Ісламська держава" взяла відповідальність на себе
15:55, 26 липня 2016Світ
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Терористичне угрупування взяло на себе відповідальність за захоплення заручників у церкві у французькому Руані.
REUTERS
Про це повідомляє Associated Press.
"Ісламська держава" заявляє, що на церкву у Франції напали "двоє воїнів" угрупування", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників в церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика.
Франція знаходиться у стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якому загинули понад 80 осіб. Президент Франсуа Олланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв приїхали у Сент-Етьєн-дю-Рувре.
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