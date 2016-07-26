Напад на церкву у Франції: кількість поранених зросла, один з них перебуває на межі життя і смерті
14:51, 26 липня 2016Світ
579 0
Під час нападу на церкву поблизу міста Руан на півночі Франції поранено трьох людей.
Кількість поранених від нападу на церкву у Франції зросла до трьох осіб / @fredveille
Раніше повідомлялося про щонайменше одного пораненого, передає Le Figaro.
Один з поранених перебуває на межі між життям і смертю, заявили у МВС Франції.
Читайте такожЗаручник Bataclan розповів про невдалі спроби смертників зв'язатися із телеканалами
Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників у церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика.
Наразі немає інформації про особи та мотиви нападників.
Франція перебуває у стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якому загинули понад 80 людей.
Президент Франсуа Олланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв їдуть до Сент-Етьєн-дю-Рувре.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter