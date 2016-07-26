Напад на церкву у Франції: кількість поранених зросла, один з них перебуває на межі життя і смерті

Раніше повідомлялося про щонайменше одного пораненого, передає Le Figaro.

Один з поранених перебуває на межі між життям і смертю, заявили у МВС Франції.

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Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників у церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика.

Наразі немає інформації про особи та мотиви нападників.

Франція перебуває у стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якому загинули понад 80 людей.

Президент Франсуа Олланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв їдуть до Сент-Етьєн-дю-Рувре.