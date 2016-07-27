Внаслідок вибуху на збройовому заводі в Азербайджані загинуло дві людини
10:09, 27 липня 2016Світ
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Внаслідок потужного вибуху, що стався на заводі Araz міністерства оборонної промисловості Азербайджану, загинуло дві людини.
Про це йдеться в повідомленні міністерства. В результаті вибуху загинули Мамедов Агамир Аллахяр оглу і Нурієва Ільхама Аскер гызы.
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Спочатку міністерство оборонної промисловості повідомило про 10 поранених, в даний час відомо про 11 постраждалих.
Причиною події стала іскра, яка виникла в 146 тоннах з 1500 тонн продукції для утилізації, замовленої міністерством оборони.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня на заводі міністерства оборонної промисловості Азербайджану стався потужний вибух з подальшою пожежею.
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