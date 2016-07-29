Папа Римський Франциск відвідaв колишній концтабір Аушвіц (фоторепортаж)

Як повідомляє "Польське радіо", там понтифік зустрівся з колишніми ув'язненими, а також на самоті близько десяти хвилин молився на лавці в тиші за жертв цієї жахливої трагедії.

Через ворота з написом "Аrbeit Macht Frei" Франциск також пройшов сам.

Група із дванадцяти колишніх ув'язнених німецького концтабору в Освенцимі та глава польського уряду Беата Шидло зустріли Франциска біля Стіни смерті у блоці 11. Перед входом до 11 блоку, також відомого як "Блок смерті", Папа поставив символічну свічку, яку йому передав один із колишніх в’язнів.

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Папа Римський помолився також у келії мучеництва отця Максиміліана Кольбе, польського святого францисканця, який загинув в Аушвіці, віддавши своє життя за одного з в'язнів.

Далі Франциск вирушив до табору винищення Аушвіц ІІ, або Біркенау. Там його зустріли понад 1000 людей.

Понтифік в електромобілі проїхав від так званих Воріт смерті вздовж залізничної колії до площі біля Міжнародного пам’ятника жертвам концтабору.

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Також Папа Римський пройшов вздовж пам’ятних таблиць і встановив запалену свічку біля однієї з них.

Як повідомляв УНІАН, раніше під час візиту до Польщі Папа Римський Франциск заявив, що світ вже перебуває в стані війни, і мова не йде про війну релігійну.