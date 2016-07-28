Папа Франциск: світ перебуває в стані війни

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Не біймося промовляти вголос цю правду: світ перебуває у стані війни, тому що він втратив мир», – сказав Франциск під час короткого спілкування з журналістами на борту літака перед початком візиту до Польщі.

Папа зазначив, що сьогодні часто можна почути слова «невпевненість» чи «брак безпеки», але справжнім словом, яке описує ситуацію в світі, є слово «війна».

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«Ми вже давно говоримо про те, що світ переживає поетапну війну. Це є війна», – додав він.

Франциск пояснив, що великі війни минулого тисячоріччя мали свої особливості та способи їх ведення, і те що, ми переживаємо сьогодні, це також своєрідна війна.

«Коли я говорю про війну, то говорю про неї серйозно, але не про релігійну війну. Триває війна інтересів, війна за гроші, за природні ресурси, за панування над народами: в цьому полягає війна. Хтось може подумати, що я говорю про релігійну війну. Зовсім ні. Всі релігії бажають миру. Війни бажають інші. Зрозуміло?» – сказав глава католицької церкви.