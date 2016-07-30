У Туреччині відбулися бої між курдськими бойовиками і армією: десятки вбитих

У Туреччині в ніч на суботу бойовики "Робочої партії Курдистану" спробували здійснити напад на військовий блокпост "Чукурча" в провінції Хаккарі. Вбито 35 бойовиків.

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Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на турецьку владу.

Як заявили представники армії Туреччини, бойовиків, що наближалися вночі до посту, помітили літаки. Основна частина нападників була вбита ударами з повітря, ще 12 загинули у бою на землі.

Крім того, за кілька годин до нічної атаки в провінції сталися сутички між бойовиками і армією, в яких загинули вісім солдатів турецької армії.

Перемир'я у конфлікті турецької влади та Робочої партії Курдистану було порушене в липні 2015 року, коли Туреччина почала бомбити табори курдів на півночі Іраку разом з позиціями "Ісламської держави".

Сутички відбуваються на тлі масштабних чисток в турецькій армії після невдалої спроби військового перевороту в країні. У відставку з армії були відправлені близько 1700 солдатів.