У Туреччині суд звільнив понад 750 військових, затриманих після спроби перевороту

У Стамбулі суд 30 липня звільнив з-під арешту понад 750 військових, раніше затриманих за підозрою у причетності до спроби державного перевороту 16 липня.

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Суд розглянув загалом близько тисячі справ, передає радіо «Свобода».

Серед військовослужбовців, які опинилися на волі, – курсанти військових училищ. Вони були звільнені після надання свідчень.

Турецька влада стверджує, що в спробі державного перевороту брали участь понад 8500 солдатів.

Після провалу спроби повалення влади в Туреччині затримані понад 18 тисяч людей, майже 10 тисяч із них залишаються під арештом. Десятки тисяч держслужбовців були звільнені. Роботу припинили понад сто національних засобів інформації.