У Туреччині суд звільнив понад 750 військових, затриманих після спроби перевороту

21:55, 30 липня 2016
Світ
537 0

Турецька влада стверджує, що у спробі державного перевороту брали участь понад 8500 солдатів.

REUTERS

У Стамбулі суд 30 липня звільнив з-під арешту понад 750 військових, раніше затриманих за підозрою у причетності до спроби державного перевороту 16 липня. 

Читайте такожУ Туреччині відбулися бої між курдськими бойовиками і армією: десятки вбитих

Суд розглянув загалом близько тисячі справ, передає радіо «Свобода».

Серед військовослужбовців, які опинилися на волі, – курсанти військових училищ. Вони були звільнені після надання свідчень.

Турецька влада стверджує, що в спробі державного перевороту брали участь понад 8500 солдатів.

Після провалу спроби повалення влади в Туреччині затримані понад 18 тисяч людей, майже 10 тисяч із них залишаються під арештом. Десятки тисяч держслужбовців були звільнені. Роботу припинили понад сто національних засобів інформації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter