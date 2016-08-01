У Росії в горах розбився літак, доля екіпажу невідома
Рятувальники з вертольота Мі-8 знайшли в кузбасівській тайзі зниклий Ан-2, літак розбився в горах.
Про це повідомив в. о. директора Сибірського авіаційного пошуково-рятувального центру Володимир Плотніков, передає РІА Новости.
На пошуки повітряного судна вилетів вертоліт Мі-8, також було задіяне наземне угруповання рятувальників.
"Літак знайшли в горах – гора Абатова приблизно за 40 кілометрів на схід від селища Крапивинський. Зараз рятувальники нашого центру вибирають майданчик для посадки, або будуть проводити спуск на спускових пристроях", — сказав співрозмовник агентства.
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Плотніков зазначив, що інформації про характер пошкоджень літака і долю екіпажу поки немає.
Як повідомлялося, приватний Ан-2, що вилетів у неділю Бердську (Новосибірська область) в Красноярськ, не прибув у пункт призначення. В останній раз літак вийшов на зв'язок з диспетчером, пролітаючи територію Кемеровської області. На борту перебували три члени екіпажу.