ЗМІ назвали причину аварії Іл-76 МНС Росії
04:31, 03 липня 2016Світ
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Літак МНС Росії Іл-76, задіяний для гасіння лісових пожеж, міг розбитися, зачепивши сопку.
ЗМІ назвали причиною аварії Іл-76 зіткнення із сопкою / mchs.gov.ru
Про це заявило джерело в авіаційних структурах РФ, передає ТАСС.
"За однією з версій, в умовах поганої видимості з урахуванням того, що літак летів на невеликій висоті, він міг зачепити, або зіткнутися із сопкою", - заявило воно.
За словами джерела, це поки що одна з версій. "Етап польового розслідування поки тільки починається", - додало воно.
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Раніше ЗМІ повідомили, що фрагменти літака Іл-76 МНС Росії, зниклого напередодні при гасінні лісових пожеж, виявлені в Іркутській області.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу.
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