ЗМІ назвали причину аварії Іл-76 МНС Росії

Про це заявило джерело в авіаційних структурах РФ, передає ТАСС.

"За однією з версій, в умовах поганої видимості з урахуванням того, що літак летів на невеликій висоті, він міг зачепити, або зіткнутися із сопкою", - заявило воно.

За словами джерела, це поки що одна з версій. "Етап польового розслідування поки тільки починається", - додало воно.

Читайте такожУ Росії зник літак Іл-76 МНС

Раніше ЗМІ повідомили, що фрагменти літака Іл-76 МНС Росії, зниклого напередодні при гасінні лісових пожеж, виявлені в Іркутській області.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу.