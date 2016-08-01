Усі члени екіпажу літака, який розбився у горах Росії, загинули
Рятувальники дісталися до місця катастрофи Ан-2 в Кузбасі: літак повністю зруйнований і згорів, вцілілих, немає.
Про це повідомив в. о. директора Сибірського авіаційного пошуково-рятувального центру Володимир Плотніков, передає РІА Новости.
Літак знайшли з вертольота Мі-8. Рятувальники висадилися неподалік від місця аварії й діставалися до Ан-2 пішки тайгою.
"Рятувальники з місця події доповіли – літак зруйнований, все згоріло. Ніхто не вижив", — зазначив Володимир Плотніков.
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Він додав, що зараз рятувальники готують майданчик для посадки пошуково-рятувального вертольота. Сюди ж будуть сідати повітряні судна зі слідчими і представниками Міждержавного авіаційного комітету.
Ан-2 ("Кукурузник") — легкий транспортний літак. Застосовується на місцевих повітряних лініях для доставки пасажирів і вантажів.
Як повідомлялося, приватний Ан-2, що вилетів у неділю Бердську (Новосибірська область) в Красноярськ, не прибув у пункт призначення. В останній раз літак вийшов на зв'язок з диспетчером, пролітаючи територію Кемеровської області. На борту перебували три члени екіпажу.