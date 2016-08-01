У Сирії під Алеппо збили російський вертоліт: на борту перебували 5 осіб (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони РФ.

"1 серпня в провінції Ідліб в результаті обстрілу із землі збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, що повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місті Алеппо. На борту вертольота перебували три члени екіпажу й два офіцера російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.

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24 листопада 2015 року турецькі військові збили російський винищувач, який порушив повітряний простір країни. На пошук катапультувалися екіпажу були спрямовані два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольній бойовикам.

12 квітня у Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н "Ночной охотник", два пілоти загинули.

Станом на 19 червня Міністерство оборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців у Сирії.