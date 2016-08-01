Австралійських спортсменів обікрали в олімпійському селі

Австралійських спортсменів обікрали під час п'ятничної пожежі в Олімпійському селі. Про це розповіла голова австралійської делегації Кітті Шиллер, повідомляє АР.

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З номерів команди вкрали ноутбук і спеціальні футболки з довгим рукавом, покликані захищати атлетів від укусів москітів, які можуть бути заражені вірусом Зіка.

"По селу з 15 тисячами місць ходить багато людей. Я нікого не хочу звинувачувати, але тут є багато "неакредитованих" людей. Робітники, покоївки та інший персонал", - зазначила Шиллер.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері через невелику пожежу і задимлення на підземній парковці в олімпійському селі було евакуйовано близько 150 осіб, у тому числі, австралійські спортсмени.