Опубліковано кадри зі збитим в Сирії російським вертольотом (фото, відео)
У мережі з'явилося відео збитого російського вертольота Мі-8, на борту якого було 5 людей.
На ньому видно уламки вертольота, а також безліч роззяв, які прийшли на місце події, серед них є діти.
На одному з опублікованих роликів видно, як невідомий чоловік знущається над тілом одного з загиблих, на іншому чоловіки тягнуть по землі труп.
#Syria#Idlib More photos from the #Russian#Russia@mod_russia MI-8 Crash Site. pic.twitter.com/6qwQMDEIiN— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) August 1, 2016
#Syria#Idlib New Video From #Russia#Russian@mod_russia@RusEmbassyUAE MI-8 Crash Site Shot pic.twitter.com/8rWqV4Jukl— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) August 1, 2016
Як повідомляв УНІАН, в Сирії збитий російський військово-транспортний вертоліт вертоліт Мі-8.
"1 серпня в провінції Ідліб в результаті обстрілу із землі збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, що повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місті Алеппо. На борту вертольота перебували три члени екіпажу й два офіцера російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.