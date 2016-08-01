Опубліковано кадри зі збитим в Сирії російським вертольотом (фото, відео)

На ньому видно уламки вертольота, а також безліч роззяв, які прийшли на місце події, серед них є діти.

На одному з опублікованих роликів видно, як невідомий чоловік знущається над тілом одного з загиблих, на іншому чоловіки тягнуть по землі труп.

Як повідомляв УНІАН, в Сирії збитий російський військово-транспортний вертоліт вертоліт Мі-8.

"1 серпня в провінції Ідліб в результаті обстрілу із землі збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, що повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місті Алеппо. На борту вертольота перебували три члени екіпажу й два офіцера російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.