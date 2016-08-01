У Путіна прокоментували відеозвернення ІДІЛ з погрозами на адресу Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Безперечно, такі публікації враховуються спеціальними службами, які відповідають за антитерористичну роботу і за забезпечення безпеки. Само собою необхідних заходів вживають по лінії Міністерства оборони під час виконання операції російських ВКС у Сирії», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи вважають у Кремлі серйозною загрозою відеоролик ІДІЛ, де бойовики оголосили джихад Росії.

За словами Пєскова, російська влада ставиться до подібних публікацій з необхідною увагою.

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«Разом з тим, подібні погрози не здатні якимсь чином вплинути на послідовну політику Росії, політику президента Путіна з боротьби з тероризмом, з міжнародним тероризмом, яка, безперечно, продовжуватиметься на всіх напрямах», - запевняє він.

При цьому Пєсков наголосив, що не слід перебільшувати значення подібних роликів, оскільки терористичні угруповання в міру того, як з ними ведеться боротьба і «їм притискають хвоста», використовують практику залякування, тому до цього не треба гіпертрофовано відноситься.

Пєсков заявив, що питання забезпечення безпеки постійно фігурують у контактах президента РФ з керівниками силового блоку.

Раніше терористичне угрупування "Ісламська держава" опублікувала відеозвернення з погрозами на адресу Росії. Як повідомляє Reuters, у ньому міститься заклик до джихаду проти Росії.