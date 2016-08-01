Бойовики ІДІЛ виклали в мережу відео з зверненням до Путіна і закликом до джихаду проти Росії

В YouTube опублікували 9-хвилинне відео з людьми в пустелі, а голос на тлі говорить про погрози на адресу Росії, пише Reuters.

Відео починається зі звернення до президента РФ Володимира Путіна і містить погрози вбивства росіян, а також заклик до джихаду.

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Reuters зазначає, що поки немає можливостей з'ясувати, хто саме виклав відеоролик, однак посилання на нього міститься в обліковому записі месенджера Telegram, що використовується бойовиками ІДІЛ.

Довідка. Джихад - у мусульман: запропонована Кораном священна війна проти іновірців з метою поширення ісламу.