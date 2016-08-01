Роулінг не буде продовжувати історію про Гаррі Поттера

«Він відправляється у велику подорож під час двох частин п'єси, і на цьому, думаю, ми закінчимо», - сказала письменниця, яка відвідала прем'єру вистави «Гаррі Поттер і Прокляте дитя», яка пройшла в Лондоні 31 липня.

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Цей спектакль поставлений за восьмою книгою про життя чарівника.

Як повідомляв УНІАН, нова книга надійшла в продаж в ніч на 31 липня. За оцінками The Guardian, шанувальники Гаррі Поттера заздалегідь замовили близько 600 тис. примірників книги.