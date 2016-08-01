ЗМІ повідомляють про ракетні удари сил РФ по району падіння збитого вертольота в Сирії

Про це повідомляється в Twitter-акаунті Conflict News.

"Надходить багато повідомлень про російські авіаудари в районі, де був збитий вертоліт", - сказано в повідомленні.

UPDATE: Multiple reports of Ukrainian air strikes near the downed helicopter in S. #Aleppo — Conflict News (@Conflicts) August 1, 2016

Як повідомлялося, в Сирії впав російський вертоліт Мі-8. На його борту були 5 осіб.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії. 24 листопада 2015 року турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошуки екіпажу,який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець", два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міністерство оборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.