Ердоган відкликав позови проти лідерів турецької опозиції

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інформацію, отриману в суді Анкари, передає "ЄвроПравда". За словами адвоката президента Хусейна Айдина, подані клопотання про відкликання позовів проти лідера опозиційної Республіканської народної партії Кемаля Кілічдароглу і лідера правої Партії націоналістичного руху Девлета Бахчелі, що надійшли до суду в понеділок.

Читайте такожУ Туреччині затримали військових, які атакували готель з Ердоганом

Агентство відзначає, що в минулу п'ятницю Ердоган оголосив про свої наміри відкликати позови, назвавши їх "актом доброї волі".

Раніше повідомлялося, що за рішенням господарського суду Анкари, лідер опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Кілічдароглу повинен заплатити президенту Реджепу Таїпу Ердогану 50 тис. лір ($17 тис.) за те, що назвав його "фіктивним диктатором".