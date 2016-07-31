Провал путчу в Туреччині: звільнено 1389 військовослужбовців, серед яких радник Ердогана

Про це повідомляє "Русская служба BBC".

Серед звільнених військових - такі високопосадовці, як головний військовий радник президента Ердогана, ад'ютант генерального штабу та головний секретар міністра оборони.

Таким чином, кількість військових, які зазнали "зачищення" досягла понад 3 тис. людей.

У суботу президент Ердоган оголосив про нові заходи, які поставлять збройні сили країни під жорсткий президентський контроль.

Уряд планує закрити всі військові академії і вивести сухопутні, військово-морські і військово-повітряні сили з-під контролю міністерства оборони.

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Ці пропозиції повинні бути схвалені меджлісом.

До теперь внаслідок масштабного зачищення звільнено 66 тисяч державних службовців; анульовано 50 тисяч паспортів.

В суботу Турецька футбольна федерація повідомила, що всі члени її комітетів, у тому числі з допінгу, етики, інвалідності і зовнішніх зв'язків, подали у відставку у зв'язку з перевірками на безпеку.

У Туреччині закрито також 142 органів масової інформації, затримані десятки журналістів. У країні введено надзвичайний стан терміном на три місяці.

Президент Ердоган відкидає всі критичні висловлювання на свою адресу, що надходять з-за кордону, заявляючи, що те, що відбувається в Туреччині не стосується іноземців.