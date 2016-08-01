Один з найбільших спонсорів республіканців відмовився підтримати Трампа

Як повідомляє Associated Press, виступаючи на зборах політичних донорів в Колорадо-Спрінгс, старший з братів, Чарльз, заявив, що ситуація на нинішніх президентських виборах - "один з тих випадків, коли немає хороших варіантів", передає Lenta.ru.

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Віце-президент корпорації Koch Industries Марк Холден заявив, що жоден з кандидатів не дотримується цінностей і переконань, які Кохи хотіли б бачити у майбутнього американського лідера. Як наслідок, брати вирішили зосередитися на кампанії в сенат і вже виділили 42 мільйони доларів на підтримку кандидатів від республіканців.

Брати Чарльз і Девід Кох вважаються одними з найбагатших людей США - їх стан оцінюється в 82 мільярди доларів. Вони посіли друге місце у рейтингу найбагатших людей Америки за версією Forbes. Брати відомі своїми лібертаріанськими поглядами, які часто йдуть врозріз з думкою основної маси республіканців і їхніх прихильників. Зокрема, Девід Кох підтримує одностатеві шлюби, виступає за виведення американських військ з Близького Сходу, скорочення видатків та збільшення податків.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада. Республіканці затвердили своїм кандидатом у президенти бізнесмена Дональда Трампа, а демократи - колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.