Трамп вважає, що мешканцям окупованого Криму Росія більше до вподоби
Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що мешканцям окупованого Криму Росія була більше до вподоби.
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу ABC, коментуючи свою нещодавню заяву про можливість визнання Криму російським у разі перемоги на виборах, передає радіо "Свобода".
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«Кримчани – з того, що я чув – самі більше віддавали перевагу Росії, аніж тому, де вони були. На це теж треба зважати», – зазначив Трамп, але додав, що має намір детальніше вивчити це питання.
Він також висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не має наміру нападати на Україну.
«Він не збирається в Україну», – сказав Трамп. А на уточнюючу ремарку журналіста про те, що Путін «уже в Україні», Трамп додав, що «певною мірою, так».
Водночас, на думку кандидата, однією з причин того, що відбувається в Україні, є політика чинного президента США Барака Обами та його адміністрації.
Трамп також наголосив, що він має намір «мати кращі відносини з Росією».
Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 8 листопада. Кандидатом від Демократичної партії на них буде Гілларі Клінтон.