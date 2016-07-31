Трамп вважає, що мешканцям окупованого Криму Росія більше до вподоби

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу ABC, коментуючи свою нещодавню заяву про можливість визнання Криму російським у разі перемоги на виборах, передає радіо "Свобода".

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«Кримчани – з того, що я чув – самі більше віддавали перевагу Росії, аніж тому, де вони були. На це теж треба зважати», – зазначив Трамп, але додав, що має намір детальніше вивчити це питання.

Він також висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не має наміру нападати на Україну.

«Він не збирається в Україну», – сказав Трамп. А на уточнюючу ремарку журналіста про те, що Путін «уже в Україні», Трамп додав, що «певною мірою, так».

Водночас, на думку кандидата, однією з причин того, що відбувається в Україні, є політика чинного президента США Барака Обами та його адміністрації.

Трамп також наголосив, що він має намір «мати кращі відносини з Росією».

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 8 листопада. Кандидатом від Демократичної партії на них буде Гілларі Клінтон.