Анкара чекає від Євросоюзу конкретної дати введення безвізового режиму

"Ми чекаємо визначення конкретної дати введення безвізового режиму з країнами ЄС, що важливо для майбутньої Угоди про реадмісію. Це може бути початок або середина жовтня. Але повинна бути озвучена точна дата", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Анадолу.

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В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, голова турецької дипломатії нагадав, що укладена 18 березня домовленість між Анкарою та Брюсселем про боротьбу з нелегальною міграцією сприяла скороченню числа біженців, що прибувають на грецькі острови.

"Як торговці людьми, так і їх жертви усвідомили, що у разі прибуття на острови вони будуть вислані назад. Крім того, ми вжили дуже серйозних заходів по боротьбі з контрабандистами, в тому числі і в Туреччині. Зниженню потоку мігрантів також сприяло і те, що людям, які не вдаються до послуг нелегальних перевізників, був наданий реальний шанс на розміщення на території Євросоюзу", - сказав Чавушоглу.

За його словами, місія НАТО в Егейському морі, можливо, зробила психологічний ефект, але не зіграла роль вирішального чинника в даному питанні.

Чавушоглу спростував твердження грецької влади про те, що "Анкара не є безпечним місцем і тому нікого з мігрантів не повертають до Туреччини". "Це твердження не відповідає дійсності. Кількість повернутих відома - 468 осіб",- констатував міністр.

Він також нагадав про те, що в рамках двосторонньої угоди про реадмісію між Туреччиною і Грецією протягом цього року знову прийняті більше тисячі осіб.

"Рівнем співпраці у даній сфері задоволена і грецька сторона", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.