Юнкер розповів, що записує в блокнот імена всіх своїх зрадників

Політик розповів щоденній бельгійській газеті Le Soir, що називає цей блокнот "Маленький Моріс", передає Бі-бі-сі. "Саме там протягом 30 років я роблю записи, коли хто-небудь мене зраджує", - розповів Юнкер.

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При цьому президент Єврокомісії наполягає, що не злопам'ятний і в книжці не так багато записів, тому що люди рідко його зраджують.

Назва книги походить від німецького слова "гіркота маленького Моріса".

"В Люксембурзі якщо хтось дратував мене, я говорив "Обережніше, маленький Моріс чекає на тебе", - розповів колишній прем'єр-міністр Люксембургу.

Прес-секретар Юнкера відмовився розкрити зміст блокнота. "Якщо ви хочете знати, чи є там ви або Бі-бі-сі, вам доведеться запитати його самого", - заявив він.