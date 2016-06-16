Шлях відновлення відносин ЄС з Росією починається з України – Юнкер

Про це він сказав у виступі в Санкт-Петербурзі на міжнародному інвестиційному форумі, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

На думку Юнкера, сьогодні відносини Євросоюзу з РФ є проблемними та позначеними недовірою, але «вони не зламані так, що їх неможливо полагодити». «Ми повинні виправити це, і я вважаю, що ми можемо», - наголосив президент Єврокомісії.

На його переконання, «наш шлях повинен починатися з України». «Таким чином, наступний крок очевидний: повне виконання Мінських домовленостей. Це єдиний спосіб скасувати економічні санкції, які ми наклали. Щодо Мінських домовленостей, то Європейський Союз єдиний, як і G7», - заявив Юнкер.

«Найближчим часом ми повинні не тільки говорити про Росію. Я вважаю, що ми повинні говорити з Росією – її керівництвом та народом. З самого початку мого життя в політиці я завжди працював, щоб будувати мости та діалог. Я вважаю, що мир і процвітання людства залежать від відкритості та обміну», - сказав Юнкер.

Читайте також"Путін - не Гітлер": Захід переоцінює президента РФ й небезпеку, яку він несе - експерт

За його словами, необхідна «відверта розмова про те, де ми знаходимося сьогодні».

«Це буде важка розмова, я не сумніваюся, але це необхідно. Ще до цих драматичних подій наші зв'язки були напруженими. Зусилля ЄС щодо залучення і пояснення не завжди віталися або були прийнятими», - нагадав Юнкер.