П'єса про Гаррі Поттера стала найбільш продаваною книгою в Британії за 10 років

Цей результат побив навіть рекорд "50 відтінків сірого" - в 2012 році за перший тиждень покупці придбали "всього" 664 478 примірників книги, передає Бі-бі-сі. Більше того - якщо продажі будуть йти такими ж темпами, то п'єса про Гаррі Поттера стане другою найпопулярнішою книгою за обсягом тижневих продажів у Великобританії. Перше місце в цьому списку, до речі, займає сьома книга саги про пригоди чарівника "Гаррі Поттер і Дари смерті".

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Вона вийшла в липні 2007 року, і за перший тиждень було продано 1,8 млн примірників (не рахуючи ще 780 тис., випущених спеціально для дорослих читачів).

Тим часом, за даними видавництва Scholastic, в Північній Америці за два дні з моменту виходу п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" було продано 2 млн примірників п'єси.

Літературні критики вже заявили, що текст нової книги представляється їм "недостатньо повним досвідом", тому що п'єсу все ж потрібно дивитися на сцені. Театральні критики, у свою чергу, вже високо оцінили виставу, прем'єра якої відбулася в Лондоні в суботу, 30 липня.

Всі квитки на лондонську постановку п'єси в Вест-Енді були розкуплені майже миттєво, але в четвер у продаж надійде ще 250 тис. квитків на вистави, які пройдуть у наступному році.