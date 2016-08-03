Європол запідозрив "Ісламську державу" в організації міграційної кризи в ЄС

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters "на основі наявної інформації ми намагаємося з'ясувати, чи не грає "Ісламська держава" головну роль у контролі і управлінні міграційними потоками, що направляються в Італію", - розповів міністр юстиції Італії Андреа Орландо.

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За його словами, поліцейська служба Євросоюзу підозрює, що ісламісти налагодили доставку мігрантів в Європу за гроші. Крім того, європейські спецслужби не виключають, що емісари "Ісламської держави" ведуть роботу в таборах біженців в Італії.

При цьому деталі розслідування суворо засекречені.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2016 року понад 257 тис. мігрантів потрапили в Європу, використовуючи маршрут через Середземне море. Більше 3 тис. осіб потонули.