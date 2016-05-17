Інтерпол: близько 90% мігрантів потрапляють в ЄС за сприяння криміналітету

За даними організацій, щорічний обіг у сфері незаконного транспортування мігрантів в 2015 році становив 5-6 млрд євро, передає РБК-Україна.

"Тобто ця діяльність є однією з найприбутковіших для ОПГ в Європі", - наголошується в доповіді.

Згідно з документом, незаконне транспортування мігрантів перетворилася в міжнародний бізнес, у якому беруть участь представники понад 100 країн.

"Особи, які беруть участь у незаконному транспортуванні мігрантів, як правило пов'язані або були пов'язані з іншою злочинною діяльністю. У свою чергу мігранти, які потрапили до ЄС, виявляються слабозащищенными від трудової та сексуальної експлуатації, оскільки змушені виплачувати борг контрабандистам", - йдеться в доповіді.

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При цьому в Європолі і Інтерполі додали, що на даному етапі міцний зв'язок між незаконним транспортуванням мігрантів і тероризмом не проглядається, проте зростає ризик того, що терористи можуть використовувати міграційні потоки для проникнення (або повернення) у ЄС.

Документ посилає чіткий сигнал ЄС та країнам-членам співтовариства про необхідність боротьби з цими угрупованнями з використанням всіх наявних у нас можливостей.

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"Завдяки створенню Європейського центру по боротьбі з незаконним перевезенням мігрантів при Європолі, а також співпраці з Інтерполом та іншими партнерами, у нас є всі інструменти для боротьби з нелегальною міграцією", - зазначають автори доповіді.