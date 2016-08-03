У Німеччині поліція роками незаконно записувала телефонні розмови

Серед них були також дзвінки від прокурорів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на місцеву радіокомпанію MDR. Крім того, існує підозра, що були записані телефонні розмови, зокрема, з адвокатами, судовими чиновниками, соцпрацівниками та журналістами, які дзвонили на внутрішні номери поліції зі службових питань.

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За даними прокуратури міста Ерфурта, з цього приводу відкрито два кримінальних провадження. Уповноважений цієї федеральної землі із захисту даних Лутц Гассе також підтвердив наявність звинувачень. Однак він зазначив, що поки неясно - йдеться лише про поодинокі випадки чи системну проблему. Якщо ж докази будуть підтверджені, то він вимагатиме видалення незаконно записаних дзвінків.

За даними міністерства внутрішніх справ Тюрингії, автоматично можуть записуватися лише екстрені виклики. На даний час прокуратура проводить розслідування проти одного з колишніх співробітників МВС. Згідно з попередньою інформацією, записувалися не всі телефонні розмови з поліцією, адже це здійснювалося лише на деяких телефонних апаратах.

Як зазначив речник МВС землі Олівер Льор, за попередніми даними, записувалися розмови керівників службових груп, які працюють цілодобово. Туди надходили і екстрені дзвінки, але пристрій не розрізняє, якщо з цього телефону здійснюються й інші розмови, тому вони також записувалися, зазначили в МВС.