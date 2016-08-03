У Німеччині поліція роками незаконно записувала телефонні розмови
Поліція німецької федеральної землі Тюрінгія упродовж років таємно записувала близько 10 тис. службових телефонних дзвінків.
Серед них були також дзвінки від прокурорів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на місцеву радіокомпанію MDR. Крім того, існує підозра, що були записані телефонні розмови, зокрема, з адвокатами, судовими чиновниками, соцпрацівниками та журналістами, які дзвонили на внутрішні номери поліції зі службових питань.
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За даними прокуратури міста Ерфурта, з цього приводу відкрито два кримінальних провадження. Уповноважений цієї федеральної землі із захисту даних Лутц Гассе також підтвердив наявність звинувачень. Однак він зазначив, що поки неясно - йдеться лише про поодинокі випадки чи системну проблему. Якщо ж докази будуть підтверджені, то він вимагатиме видалення незаконно записаних дзвінків.
За даними міністерства внутрішніх справ Тюрингії, автоматично можуть записуватися лише екстрені виклики. На даний час прокуратура проводить розслідування проти одного з колишніх співробітників МВС. Згідно з попередньою інформацією, записувалися не всі телефонні розмови з поліцією, адже це здійснювалося лише на деяких телефонних апаратах.
Як зазначив речник МВС землі Олівер Льор, за попередніми даними, записувалися розмови керівників службових груп, які працюють цілодобово. Туди надходили і екстрені дзвінки, але пристрій не розрізняє, якщо з цього телефону здійснюються й інші розмови, тому вони також записувалися, зазначили в МВС.