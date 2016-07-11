Німецька розвідка прослуховувала політичну еліту Євросоюзу і НАТО

Виявилося, що прослуховувались уряди країн Євросоюзу та членів НАТО, причому їхня кількість становила "невелике двозначне число", повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Як зазначається у висновках комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб, німецькі розвідники стежили за десятками цілей у вищих ешелонах влади різних країн, у тому числі за офіцерами вищих рангів. Таких об'єктів було "кілька десятків". Понад дві третини фігурантів списків розвідки становили європейські дипломати та представники НАТО. Серед цілей розвідки вказані також Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я.

Найбільша проблема у тому, що BND свідомо прослуховувала щонайменше одного німецького громадянина", - йдеться у звіті парламенту. Закон захищає німецьких громадян, у тому числі за кордоном, від дій німецької розвідки - дозвіл на прослуховування може надати лише комісія Бундестагу.

Минулого року стало відомо, що розвідка стежила за німецьким дипломатом Гансйорґом Габером, який у 2008 році керував моніторинговою місією ЄС у Грузії, потім працював у Брюсселі, згодом - послом ЄС у Туреччині.

Європейські країни наразі офіційно не реагували на свіжі відомості про німецьку розвідку.