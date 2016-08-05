Російська авіація бомбила два табори біженців у Сирії, є загиблі - правозахисники
Два табори біженців – один на захід від Алеппо та інший у районі турецького кордону – бомбили, ймовірно, російські літаки.
Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, пише Reuters.
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За даними правозахисників, в результаті авіаудару 4 серпня по підконтрольній повстанцям території біля міста Атареб, загинули щонайменше двоє дітей, поранені близько 30 осіб. Зруйновані або спалені під час бомбардування були намети біженців.
Спостерігачі базованої в Британії обсерваторії отримують інформацію про атаки від мережі інформаторів у Сирії. Їх джерела пояснили, що висновок про походження літаків зробили на підставі їх кольору і порядку, в якому вони летіли.
Як повідомлялося, в середу, 3 серпня, війська сирійського уряду за підтримки російської авіації відбили раніше взяту повстанськими силами частину території Алеппо. Опозиційні сили таким чином втратили свої досягнення після декількох днів наступальної операції, яка почалася в неділю в спробі прорвати облогу сил президента Башара Асада.