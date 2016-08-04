Бої за Алеппо: війська Асада за підтримки російської авіації відбили у повстанців частину міста

Опозиційні сили таким чином втратили свої здобутки після кількаденної наступальної операції, яка почалася у неділю у спробі прорвати облогу сил президента Башара Асада, передає DW.

Прихильна до уряду сирійська газета Al-Watan повідомила, що уряд за підтримки російської авіації просунувся "на півдні та південному заході Алеппо". Зазначається, що загинуло більше 50 повстанців та їхніх союзників, кілька десятків солдатів сил Асада, а також мінімум 10 цивільних, зокрема четверо дітей.

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Опозиційні активісти у місті повідомили агенції АР про те, що урядові сили атакували кілька імпровізованих лікарень в Алеппо. Американська організація "Терапевти за права людини" у заяві у середу назвала останній тиждень найгіршим для медичних закладів з початку війни в Сирії у 2011 - за її даними, урядові війська провели шість смертельних авіанападів на лікарні в та біля Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня сирійські опозиційні сили почали масштабний наступ на південно-західні райони Алеппо.