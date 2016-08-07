У Таїланді проходить референдум, через виступи проти якого заарештували сотню людей

Сьогодні в Таїланді розпочався референдум щодо нової конституції країни. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

Як запевняє уряд Таїланду, нова конституція буде сприяти зміцненню стабільності і відповідальності системи влади. Однак критики заявляють, що нова конституція лише посилить владу збройних сил, в тому числі через призначення членів сенату, в якому частина місць буде закріплена за військовими командувачами.

Читайте такожУ Таїланді скасували воєнний стан

Видання зазначає, що влада заборонила агітацію перед голосуванням, а багато виборців зізнаються, що мають досить обмежені уявлення про зміст запропонованого документа.

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча пообіцяв провести демократичні вибори наступного року, якщо проект нової конституції буде схвалений. Очікується, що результати голосування будуть відомі в неділю ввечері.

Військові прийшли до влади в травні 2014 року в результаті перевороту і вимагали переписати конституцію, заявляючи про необхідність розпочати в країні нову еру чистої політики і стабільної демократії.

Однак уряд Чан-Оча, який сам є відставним генералом, використовував свої повноваження, щоби забороняти акції протесту і обмежити дебати з приводу нової конституції.

Також повідомляється, що понад 100 осіб, які намагалися виступати проти референдуму в соцмережах, були заарештовані. А за відкриту критику ввели покарання аж до десяти років позбавлення волі.