У Таїланді проект розробленої військовими конституції підтримали на референдумі

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, підраховані ще не всі бюлетені, проте, за даними місцевих ЗМІ, не менше 62% учасників голосування висловилися у підтримку проекту, який був розроблений урядом військових. Військові перебувають при владі в Таїланді після перевороту, що стався два роки тому.

Повідомляється також, що виборці висловилися на користь пропозиції надати розширені повноваження сенату, члени якого не обираються, а призначаються.

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Як запевняє уряд Таїланду, нова конституція буде сприяти зміцненню стабільності і відповідальності системи влади.

Однак критики заявляють, що нова конституція лише посилить вплив збройних сил, в тому числі через призначення членів сенату, в якому частина місць буде закріплена за високопоставленими військовими.

Раніше понад 100 осіб, які намагалися виступати проти референдуму в соцмережах, були арештовані, а за відкриту критику уряд ввів покарання аж до 10 років позбавлення волі.