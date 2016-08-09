У США українець, який видавав себе за школяра, визнав себе винним

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За цими звинуваченнями – в шахрайстві і статевих відносинах із неповнолітньою – 23-річному Артурові Самаріну може загрожувати до 40 років позбавлення волі, а після відбуття покарання депортація.

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Як повідомляв УНІАН, у США громадянина України звинуватили у підробці документів щодо віку та імені під час відвідування вищої школи у Пенсільванії.

Із підробленими документами на вигадане ім’я Ашер Поттс українець вчився в середній школі у штаті Пенсильванія, де мав добрі успіхи, а потім вступив до коледжу у штаті Флорида. Вже там правоохоронці з’ясували, що він старший, ніж стверджував, і є громадянином України, в якого давно закінчилася короткострокова віза.