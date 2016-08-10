НАТО не ставить під сумнів членство Туреччини в альянсі

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску, переданій агентству УНІАН.

В організації відреагували на спекулятивні повідомлення у ЗМІ щодо позиції НАТО стосовно невдалої спроби державного перевороту в Туреччині та членства Туреччини у Альянсі.

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"Туреччина є цінним союзником, який робить значний внесок у спільні зусилля НАТО. Туреччина бере повноцінну участь у прийнятті консенсусних рішень Альянсу в той час, коли ми стикаємося з найбільшими викликами безпеці за оcтаннє покоління. Членство Туреччини в НАТО не ставиться під сумнів. Наш Альянс відданий колективній безпеці та заснований на принципах демократії, особистій свободі, правах людини та верховенстві права. НАТО розраховує на подальші внески Туреччини, і Туреччина може розраховувати на солідарність та підтримку НАТО", - наголошується у заяві.

Речниця Альянсу нагадала, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в ніч спроби перевороту і пізніше з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Під час розмов Столтенберг рішуче засудив спробу державного перевороту та знову запевнив у повній підтримці турецьких демократичних інституцій. Генсек Альянсу висловив підтримку обраному уряду Туреччини та повагу мужності турецького народу.

Як повідомляв УНІАН, збройний заколот розпочався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере керування країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Під час спроби держперевороту загинули понад 190 осіб, понад 1,4 тис. поранено.