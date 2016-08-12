У Держдепі стурбовані планами Росії провести військові навчання в Чорному морі

Про це вона сказала на брифінгу у Вашингтоні (стенограма розміщена на сайті Держдепартаменту).

Як наголосила Трюдо, в Держдепартаменті бачили заяви російської сторони щодо проведення військових навчань у Чорному морі.

"Ми не отримували інформації від Російської Федерації відносно мети цих навчань окрім того, що з'явилося у пресі та в офіційних російських публічних заявах. Як ми говорили у минулому, ми очікуємо, що Росія виконає всі відповідні зобов'язання, щоб надати сусідам належні свідчення та ясність про об'єм і характер її діяльності. Усі військові навчання, включаючи ці, будь-яка діяльність повинні бути сумісними з міжнародним правом та з урахуванням прав інших країн", - сказала Трюдо.

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Як ідеться на сайті Міністерства оборони Росії, збройні сили РФ почали спеціальні навчання за видами всебічного забезпечення. Зокрема що на полігонах, аеродромах і навчально-тренувальних комплексах Південного військового округу та в акваторії Чорного моря на практиці будуть відпрацьовані питання матеріально-технічного, інженерного, морально-психологічного забезпечення, організації зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Навчання триватимуть до 20 серпня.